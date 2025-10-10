Появились подробности ночного удара по Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 10 октября выпустили по Украине около 30 баллистических ракет «Искандер». Подробности удара появились у Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что удар нанесли при помощи истребителей МиГ-31. Баллистическими ракетами были атакованы цели в Криворожскому району, Каменску, Кременчугу и Днепропетровску. Также два «прилета» зафиксированы в Запороджье.

«Перед этим сообщалось, что угроза баллистики с шести направлений: Курск, Воронеж, Таганрог, Крым, Брянск и Краснодарский край», —подчеркнули военкоры.

Ранее сообщалось, что беспилотники типа «Герань» долетел до теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6), расположенной в столице Украины. В результате левый берег Киева практически полностью остался без света.