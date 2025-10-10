В США раскрыли «новую цель России» после Украины

Новая цель Вооруженных сил (ВС) России — выиграть «промышленную войну» против НАТО, и именно в этом направлении движется Москва, рассказывает обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Эндрю Лэтэм.

© Лента.ру

По оценке автора, в настоящее время Россия для военных целей преобразует все больше заводов.

«Силы будущего будут тяжелее, дешевле и будут управляться программным обеспечением, отдавая предпочтение дистанционному огню, эшелонированной противовоздушной обороне и массированному применению беспилотников вместо классического доминирования в воздухе или маневрирования», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что российская сторона проводит рассредоточение сил, массово использует планирующие боеприпасы и регулярно проводит обновление ракетного вооружения. По словам обозревателя, это делает Россию региональной сверхдержавой, обладающей инструментами глобального удара.

Лэтэм полагает, что ответом НАТО на усиление России могло бы стать стабильное и устойчивое военно-промышленное производство, включающее средства противовоздушной обороны, системы управления ближним огнем и средства радиоэлектронной борьбы.

По оценке автора, «после Украины Москва, скорее всего, развернет более тяжелую, дешевую, более автоматизированную силу, оптимизированную для ведения военных кампаний вдоль своих границ», что усложнит планирование НАТО и обеспечит России статус великой державы.

«Именно туда движется Россия», — говорится в публикации.

Автор резюмирует, что Россия после Украины «не будет готова к маршу на Берлин», но будет готова заставить его «моргнуть».

«В этом мире претензии Москвы на статус великой державы основываются не на театральности, а на прочной, хотя и беспощадной, способности к постоянному принуждению, и необходимо выстроить разумное сдерживание, чтобы противостоять именно этому», — заключает обозреватель.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Ставрос Атламазоглу, комментируя сообщения СМИ о возможных поставках Киеву американских многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракет семейства Tomahawk, заметил, что ВС России якобы испытывают трудности с обороной от ударов беспилотных дальнобойных систем Вооруженных сил Украины, в чем можно увидеть «русскую слабость».