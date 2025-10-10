Украинские военнослужащие пытались укрыться в бетонной трубе под дорогой, используя тела своих погибших сослуживцев, чтобы выжить. Об этом сообщил командир расчёта беспилотных летательных аппаратов с позывным Дава, его слова приводит РИА «Новости».

По словам бойца, разведка российских подразделений обнаружила в трубе четырёх солдат ВСУ на константиновском направлении. После этого с дрона был сброшен боеприпас, который, отскочив, разорвался внутри укрытия. В результате противник понёс потери и был подавлен.

В России высказались о готовности противостоять возможному наступлению ВСУ

Командир отметил, что оставшиеся в живых украинские военные в отчаянии пытались закрыть вход в трубу телами погибших, чтобы спастись. Однако, как подчеркнул он, все находившиеся там бойцы были уничтожены.

Константиновка, где продолжаются ожесточённые столкновения, располагается на подконтрольной ВСУ территории Донецкой Народной Республики. Город находится к северо-западу от Дзержинска (Торецка) и к западу от Часова Яра, которые ранее перешли под контроль российских сил.