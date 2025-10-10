Российские дроны сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки «Центр» уничтожили автомобильную технику и сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«В режиме свободной охоты операторы батальона спецназа обнаружили маршруты передвижения техники противника на линии боевого соприкосновения. В результате эффективных и оперативных действий военнослужащие расчетов уничтожили автомобильную технику формирований ВСУ вместе с живой силой, сорвав ротации вражеских подразделений на данном направлении», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что ВСУ пытались провести ротацию ночью и скапливали силы во временных пунктах размещения.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили резервные подразделения на красноармейское направление, в том числе в сам Красноармейск (украинское название — Покровск) для сдерживания российских войск и контратак.