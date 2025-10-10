Ситуация вокруг отправки крылатых ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) как-нибудь разрешится и войны с Россией удастся избежать. Об этом заявил полковник американской армии в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Гленна Дизена.

Он подчеркнул, что идея об отправке ракет Tomahawk — глупая.

«Она, как я ожидаю, исчезнет, уйдет в прошлое. Ее незаметно забудут», — подчеркнул Макгрегор.

Наряду с этим экс-советник Пентагона привел аргумент, почему в Вашингтоне могут пересмотреть взгляды на продажу такого оружия Киеву.

Ранее полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в социальной сети X заметил, что Соединенные Штаты вступят в войну с Россией в случае применения Украиной американских крылатых ракет Tomahawk.