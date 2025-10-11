ВС США подтвердили, что военных страны не будет в Газе

Соединенные Штаты не планируют посылать войска в сектор Газа в рамках постконфликтного урегулирования, заявил глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

Накануне западные СМИ рассказали, что Израиль и руководство палестинского движения ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

«Сыны и дочери Америки в военной форме откликаются на призыв принести мир на Ближний Восток в соответствии с указаниями главнокомандующего в этот исторический момент. Это великое дело будет сделано без присутствия американских войск в Газе», — разъяснил Купер.

Глава CENTCOM заметил, что в субботу, 11 октября, вернулся из Газы, чтобы сообщить о ходе работ по созданию специального центра, который будет координировать действия по стабилизации ситуации в регионе после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что координационный центр будет укомплектован примерно 200 военнослужащими США с опытом в сфере транспортировки, планирования, безопасности, логистики и инженерии. Вместе с тем, направляться непосредственно в сектор Газа американские военные не будут.