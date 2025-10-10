На Украине заявили о первом применении КАБа при ударе по Днепропетровску

Вооруженные силы (ВС) России впервые применили корректируемую авиабомбу (КАБ) при ударе по Днепропетровску. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Если это действительно КАБ, то речь идет о первом таком ударе по Днепру. Ранее до города КАБы не долетали», —говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. После этого в городе начались перебои со светом.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в украинской столице возможны перебои со светом и водоснабжением.