В США назвали самую опасную угрозу России для НАТО

Субмарины проекта «Борей», способные переносить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), можно назвать самой опасной угрозой России для НАТО. Об этом пишет обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Исаак Зейтц.

Автор считает, что настоящей силой Военно-морского флота (ВМФ) России являются его атомные подводные лодки проекта «Борей», а не надводные корабли.

«Российские подводные лодки были и всегда будут важнейшим активом Военно-морского флота России и самой опасной угрозой для НАТО», — пишет обозреватель, отмечая, что «один залп субмарины способен полностью стереть с лица земли крупнейшие и наиболее густонаселенные города США».

При этом аналитик отмечает упадок надводной составляющей ВМФ России.

«Российская Федерация унаследовала подавляющее большинство кораблей Военно-морского флота СССР, включая атомные подводные лодки, тяжелые эсминцы и, конечно же, подверженный авариям авианосец», — говорится в публикации, где отмечается, что проблемы российского флота начались с момента распада Советского Союза.

Автор пишет, что с распадом СССР российская сторона утратила доступ к ряду ключевых объектов в Прибалтике и за рубежом, после чего экономика России прошла через серьезные испытания, приведшие к сокращению расходов на оборону.

«Естественно, после окончания холодной войны российский флот пришел в упадок. Многие корабли были законсервированы или отправлены на слом, а ряд проектов, находившихся в разработке, был заморожен на неопределенный срок», — пишет Зейтц.

Он признает, что «еще со времен СССР Военно-морской флот всегда был для россиян второстепенным приоритетом», поскольку, учитывая географическое расположение страны, «всегда имело больше смысла вкладывать больше средств в армию или военно-воздушные силы».

Автор отмечает, что в настоящее время ВМФ России получает сравнительно небольшие надводные корабли, вооруженные гиперзвуковыми ракетами, например, «Цирконами», которые, тем не менее, могут бросить вызов НАТО.

«Обладая дальностью полета около 1000 километров и скоростью 9 чисел Махов, эта крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, по крайней мере на бумаге, практически не поддается перехвату существующими системами противовоздушной обороны», — рассказывает обозреватель.

В марте американское издание 19FortyFive заявило, что российские атомные подводные лодки проекта «Ясень» и его модификации являются самой большой угрозой для США и НАТО.