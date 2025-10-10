Стало известно, сколько потратила Польша на помощь Украине за два года

Польские власти потратили на помощь Украине в 2022-2023 годах 106 млрд злотых. Это примерно 29 млрд долларов США, говорится в отчете, который оказался в распоряжении издания WNP.

Как уточняется, деньги Варшава выделяла как на помощь непосредственно Украине, так и ее гражданам, проживающим на территории Польши. Это почти 4% от ВВП страны.

В отчете отмечается, что среди военной помощи, оказанной Варшавой Киеву, почти 600 бронированных машин, более 300 танков и порядка 140 артиллерийских систем.

Польша нашла хитрый способ отправить Украине рекордное число танков. Какую роль в этой схеме играет дружественная России страна?

Издание добавляет, что этот объем помощи ставит Польшу на третье место среди всех стран, оказывавших помощь Украине в 2022-2023 годах. На первом месте оказались США (68 млрд долларов) и Германия (33 млрд).

Ранее в Польши сообщили об обнаружении загадочного воздушного шара.