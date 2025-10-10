В небе над Украиной заметили сотни дронов

В небе над Украиной находится около сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». О замеченных дронах сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На приложенной к публикации карте видно, что большинство беспилотников направляются с севера через Черниговскую и Сумкую области. При этом в Киеве и его окрестностях БПЛА не обнаружены.

Названа цель ночных ударов «Гераней» в Одесской области

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли мощный удар «Геранями» по порту Ильичевск в Одессе в момент приема западного оружия.