Одна из бригад украинской армии в ходе боев в Сумской области потеряла несколько дорогих артиллерийских установок, принеся Киеву $20 млн убытков. Подробности сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным журналистов, речь идет о 68-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, которая за месяц лишилась шести САУ 2С22 «Богдана».

«Колесный вариант САУ «Богдана», обходится бюджету Украины в около $3,3 млн за единицу (на шасси Tatra). Таким образом неопытная бригада принесла убытков в около $20 млн за месяц», — рассказал источник.

Потерю техники связывают с неопытностью солдат и неадекватными задачами по размещению огневых точек, которые ставило перед военными командование. Предполагается, что расчеты, которые остались без орудий, переведут в другие подразделения.

В Сумской области исчезла бригада ВСУ

6 октября стало известно, что ВСУ не смогли доукомплектовать штурмовые подразделения в Сумской области из-за огромного количества дезертиров в резервных ротах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 47-й и 158-й отдельных механизированных бригад. В каждой из них числятся по меньшей мере 30 военнослужащих, самовольно покинувших место службы.