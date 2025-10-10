Над администрацией Купянска подняли флаг России

Над зданием районной администрации города Купянска Харьковской области, где продолжаются бои, подняли флаг России. Об этом сообщает Telegram-канал «Шепот Фронта», опубликовав скрины с картографических онлайн-сервисов.

«Купянская районная администрация вывешен флаг Российской Федерации! 09.10.2025», — сказано в публикации.

SHOT: ВСУ потеряли более 2,5 тысячи человек в боях за Купянск

9 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 2 500 бойцов в ходе сражений за Купянск. По информации канала, российским штурмовикам удалось продвинуться вглубь города на два километра.

Также SHOT сообщил о жестоких боях в этом населенном пункте, вызванных артиллерийскими дуэлями. В центральных районах наблюдаются перебои с водой, электричеством и продуктами.

7 октября глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в настоящее время российская армия близка к полному разгрому группировки ВСУ на юге города Купянска.

Ранее подполье в Купянске помогло российским военным войти в город.