В России допустили скорое новое контрнаступление Украины

Военный эксперт Михаил Тимошенко высказал мнение, что в ближайшее время ВСУ могут объявить о новом контрнаступлении. Об этом пишет «Ридус».

По словам аналитика, Украина намерена продолжать конфликт. Собеседник издания не исключил, что вскоре Киев объявит о подготовке нового контрнаступления.

Это, по мнению Тимошенко, необходимо для поддержания морального духа украинских военнослужащих и населения страны.

Но достаточно сил для этого шага ВСУ не имеют, добавил эксперт.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил ударами по Ленинградской области. Он назвал достижимыми для ударов ВСУ цели в Усть-Луге и Приморске.