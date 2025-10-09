Неопознанный беспилотник подлетел к крупной авиабазе НАТО

Военные заметили над авиабазой НАТО в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ неопознанный беспилотник. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Авиабаза в Гайленкирхене играет важную роль в операциях Североаталантическогго альянса по наблюдению за воздушным пространством на восточном фланге блока. Там размещены самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.

Инцидент произошел в среду, 8 октября, около 19:00 по местному времени (20:00 мск). Радары базы зафиксировали дрон в то время, когда он на низкой высоте летел над взлетно-посадочной полосой.

Персонал базы немедленно объявил тревогу, на место прибыли военные и полиция. Вместе с тем, пока не удалось установить владельца БПЛА, тип устройства. Выяснить, с какой целью аппарат был запущен, также не удалось.

База усилила меры безопасности, чтобы предотвратить возможные повторные нарушения воздушного пространства, пояснил автор статьи.

Напомним, что в декабре 2024 года неопознанные беспилотники были замечены над важными промышленными объектами Германии и авиабазой США в Рамштайне. Следствие установило, что дроны не причинили вреда ни площадкам, ни базе.