Американский спецназ готовится к конфликту с Россией

Спецназ армии США готовится к конфликту с Россией, утверждает обозреватель американского издания The National Interest Ставрос Атламазоглу.

"Во время двух отдельных учений, одного в Соединенных Штатах и другого в Европе, личный состав армейского спецназа работал с польскими и британскими силами специальных операций", - говорится в публикации.

Уточняется, что состоявшиеся минувшим летом в Польше маневры были посвящены отработке техники воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию при помощи вертолетов CH-74 Chinook. В США же европейские спецназовцы в течение нескольких недель работали в штабе в Колорадо, после чего была проведена учебная операция по захвату и уничтожению целей.

Отметим, на Западе все чаще звучат утверждения о якобы планах России атаковать страны - участницы НАТО. Однако в альянсе не объясняют, зачем Москве это делать.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что РФ не собирается воевать со странами Европы или нападать на государства альянса. По его словам, суть подобных западных высказываний заключается в объяснении и оправдании расходов на конфликт на Украине.