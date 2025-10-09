На Украине назвали цель ударов по железнодорожной инфраструктуре

Российские войска бьют по железнодорожной инфраструктуре на Украине, чтобы нарушить логистику Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом сообщил председатель правления компании «Укрзализныця» (Украинской железной дороги) Александр Перцовский в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он заявил, якобы подразделения армии России хотят таким образом обрезать сообщение с прифронтовыми территориями. В частности, Перцовский назвал Сумскую и Черниговскую области. При этом о столкновениях в последней до этого не сообщалось.

По его словам, заблокированы могут оказаться как основные, так и резервные маршруты.

Ранее стало известно, что армия России нанесла массированный удар по Сумской области. Российские беспилотники атаковали железнодорожную станцию в поселке Степановка.