Вооруженные силы Украины заминировали ответвление аммиакопровода Тольятти - Одесса, чтобы замедлить темпы наступления армии России, и подорвали его при отступлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В целях снижения темпов наступления подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины было заминировано ответвление аммиакопровода Тольятти - Одесса. При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 [мск] 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок. Пострадавших среди российских военнослужащих нет", - сообщили в военном ведомстве.