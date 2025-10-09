Объявлено о первом уничтожении новейшей ракеты ВСУ на скорости в 600 километров в час

Вооруженные силы России (ВС) впервые уничтожили новейшую украинскую крылатую ракету «Фламинго». Об этом стало известно из публикации военблогера с позывным Воевода в Telegram.

Как объявил Воевода, ракета летела на скорости в 600 километров в час. Военблогер рассказал, что «Фламинго» оказалась простой целью для российской системы противовоздушной обороны (ПВО) — ее сбил зенитный ракетный комплекс «Бук». При этом, блогер подчеркнул, что если такие ракеты будут производиться в больших количествах, это доставит российским военным дискомфорт.

«Хреновина здоровая, если начнут пускать больше, будет некомфортно», — заявил он.

Официальных сообщений Министерства обороны, которые подтвердили бы факт первого уничтожения такой ракеты, не поступало.