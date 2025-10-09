НАТО сошла с ума. Так озаглавило свой материал издание The American Conservative. Авторы подчеркивают: политика альянса в отношениях с Россией абсолютно нерациональна и может привести к глобальному конфликту.

© ТВ Центр

Эта стратегия, если ее вообще можно так назвать, — безумие, пишет TAC. Проблем добавляет то, что континент, который не удосужился подготовиться к вооруженному конфликту и до сих пор надеется на помощь Америки, сейчас пытается напугать Россию началом прямых боевых действий.

Издание напоминает, что на Западе распространяется подпитываемая европейскими и американскими экспертами истерия. И это несмотря на заявления Владимира Путина и других российских официальных лиц о том, что Москва не собирается нападать на Европу. Особенно старается министр иностранных дел ЕС Кая Каллас, в которой русофобии больше, чем объединенных военных возможностей союзников.