ЕП рекомендовал сбивать самолеты РФ в небе над Европой

Европарламент принял резолюцию о мерах в случае нарушения Россией воздушного пространства стран Евросоюза, сообщает RT.

В документе, который носит рекомендательный характер, говорится, что страны – члены ЕС могут предпринимать действия против всех нарушений их воздушного пространства, в том числе уничтожение угроз.

Ранее сообщалось, что НАТО обсуждает возможность "смягчить ограничения" для пилотов истребителей, чтобы те могли открывать огонь по "воздушным целям" из РФ, залетевшим в воздушное пространство Альянса. Более того, военно-политический блок изучает возможность размещения боевых БПЛА вдоль границы с Россией.

Европарламент выступил с предложением по ударам западным оружием по России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал такие заявления НАТО глупыми. По его мнению, так действовать нельзя, "соседи так не работают".