Запад продолжает говорить о «войне» с Россией из-за ощутимых недостатков военно-промышленных комплексов США и Европы. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Эксперт указал, что в США и в Европе после начала СВО, до сих пор не смогли решить проблему с высококачественным хлопковым волокном, которое нужно для производства взрывчатки снарядов.

«Я думаю, что большая часть мрачных заявлений о том, что Европа и Россия находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани войны, в основном связано с этим», — подчеркнул он.

9 октября издание The National Interest писало, что спецназ армии США ведет подготовку к «конфликту» с Россией.

В тот же день экс- командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».

Ставридис считает, что НАТО необходимо удвоить масштабы морского патрулирования, привлекая союзников из стран, не входящих в Балтику, — французские, итальянские, испанские, американские и канадские военно-морские силы.