Политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что у НАТО началась «антироссийская истерия» из-за продвижения ВС РФ и гибели украинских наемников из западных стран. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

По мнению Перенджиева, страны НАТО пытаются отвечать России «истерией с дронами», так как «гробы идут». Политолог заявил, что альянс «не знает, как отомстить» Москве.

«Первый момент - это продвижение наших войск в зоне специальной военной операции. Второй момент - там мы уничтожаем военнослужащих НАТО», - подчеркнул Перенджиев.

Третьей причиной он назвал необходимость урегулирования финансовых вопросов ЕС. По мнению политолога, заявлениями о дронах в Евросоюзе готовят своих граждан к повышению налогов.

«В конце концов, они хотят нам нанести поражение. Для этого нужны деньги, чтобы закупать у США оружие и поставлять его Киеву. <…>. Вот откуда появилась вся эта истерия», - заключил Перенджиев.

В сентябре сразу несколько стран ЕС заявили о нарушении своего воздушного пространства или о запусках беспилотников на своих территориях. Страны обвинили в инцидентах Россию, но российские власти все обвинения отвергли.

Недостатки европейской противовоздушной обороны наглядно проявились, когда НАТО пришлось поднять в воздух группу современных истребителей F-35 для отслеживания дешевых беспилотников-приманок, из которых были сбиты лишь четыре, писала Financial Times.

Также было зафиксировано несколько случаев, когда небольшие гражданские беспилотники создавали помехи в Норвегии, Германии и в аэропорту Дании. В Еврокомиссии предложили создать в ответ на это «стену дронов» - единую систему обнаружения беспилотников.