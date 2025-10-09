Европарламент выступил с предложением по ударам западным оружием по России

Европейский парламент предложил отменить запреты на применение Украиной западного оружия для атак по России без каких-либо ограничений.

«В Европарламенте требуют убрать все барьеры на использование западных вооружений, поставляемых Украине, для поражения военных мишеней на российской территории», — указано в принятой резолюции.

Кроме того, парламент ЕС обратился ко всем странам-членам с призывом срочно оказать Киеву новую военную поддержку и присоединиться к коллективным приобретениям дополнительного арсенала, в первую очередь «снарядов для систем противовоздушной обороны».

Парламент также рекомендовал Евросоюзу и НАТО обновить нормы ведения военных операций, охватывающие любые виды опасностей, с целью противодействия «гибридной агрессии со стороны России».

По замыслу законодателей ЕС, эти нормы необходимо создать, ориентируясь на способность эффективно парировать наиболее «передовые угрозы».