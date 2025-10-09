«Идет к третьей мировой»: прогноз Жириновского сбывается «с пугающей точностью»

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский сделал множество «пророческих» заявлений - к примеру, в 2016 году он предсказал успех Дональда Трампа в США. Также Жириновский предупреждал, что Украина отойдет на второй план из-за новых конфликтов на Ближнем Востоке, грозящих Третьей мировой войной, пишет «Царьград».

Жириновский говорил о планах Запада «оккупировать еще семь арабских стран, разгромить Сирию и силовым ударом разрушить Иран». Отмечалось, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана, после чего Тегеран «обязательно ответит».

Также Жириновской предупреждал, что эскалация может привести к вступлению в конфликт США и НАТО, которые начнут бомбардировки Ирана с применением мощного «оружия локального действия».

Основатель ЛДПР подчеркивал, что Иран - «это не Вьетнам и не Косово», и конфликт с ним будет иметь серьезные последствия для всего мира. По версии «Царьграда», прогноз Жириновского сбывается «с пугающей точностью».

«Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне», - процитировал портал Жириновского.

Израиль начал атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивал, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях.

В течение двенадцати дней Иран и Израиль обменивались массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным центрам Ирана. В Вашингтоне заявили, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. При этом власти Ирана утверждают, что заранее переместили запасы урана. Соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня вступило в силу 24 июня.