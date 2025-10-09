Украинский военный и экс-депутат Верховной рады рассказал, что количество лжи в ВСУ стало «слишком велико», пишет портал «ИноСМИ». По словам военного, «врут командиры разных уровней, врут взводные, врут комроты, комбаты, комбриги».

Автор статьи подчеркнул, что речь идет о лжи «различного уровня и степени вредности». К примеру, когда позицию, перешедшую контроль ВС РФ, называют все еще украинской.

«Ее пытаются отбить, и только тогда, когда заканчиваются возможности отбить, то о ней в определенный момент докладывают как об утраченной. Врут, что бойцы пропали без вести. Хотя по сумме обстоятельств очевидно, что люди там уже не живы», - заявил он.

Военный добавил, что в ВСУ также много лжи о наличии/состоянии оружия, готовности личного состава и о количестве сбитых дронов, «когда всему миру очевидна эта ложь».

По словам автора статьи, также встречается ложь «неочевидная», когда на бумаге создана рота ударных наземных роботизированных комплексов, но в реальности ее нет, поскольку закупленные Минобороны тысячным тиражом изделия непригодны к применению.

«Врать помогают специально обученные люди на соответствующих должностях. Ложь - хуже врага, хуже шпиона. Армейские лжецы нам очень дорого обходятся», - заключил военный.

Ранее украинские военные, с которыми побеседовал телеканал CNN, пожаловались на «катастрофическую» нехватку личного состава ВСУ. По словам командиров, украинцы «не хотят воевать».

Украинский командир, находящийся в районе Константиновки, рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в последние восемь месяцев. По его словам, снабжать передовые позиции удается только беспилотниками, поскольку транспортные средства не могут добраться до окопов.