Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли за сутки в зоне спецоперации около 1 450 военнослужащих и не менее 19 танков и других бронированных машин. Такие данные привело в своей сводке, опубликованной в Telegram-канале, Минобороны России.

В частности, в зоне ответственности российской группировки войск «Север» потери ВСУ составили 195 военнослужащих, также были уничтожены четыре боевые бронированные машины.

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии (…) Потери противника составили до 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин», - отметило российское военное ведомство.

В зоне ответственности группировки «Южная», подразделения которой также улучшили тактическое положение, были убиты 125 украинских военных и уничтожен танк «Leopard». А группировка «Днепр» уничтожила свыше 55 украинских военнослужащих.

Российские военные группировок «Центр» и «Восток» продвинулись вперед, нанося поражение живой силе и технике противника. Вооруженные силы Украины потеряли более 520 и более 325 военнослужащих соответственно.

Также, согласно подсчетам РИА Новости, в зоне проведения спецоперации за сутки уничтожены 65 военных автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии и минометов, 112 беспилотников.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил о том, что ВСУ, которые пытались удержать контроль над Красноармейском около года, могут вскоре потерять город. Британские аналитики отметили, что российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников.