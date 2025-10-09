В Германии предсказали военное столкновение России и НАТО

В ближайшем будущем может произойти военное столкновение между Россией и войсками НАТО.

Такое предсказание сделал немецкий историк, специалист по истории Второй мировой войны Зенке Найтцель, его слова приводит издание Bild.

«В ближайшие три года может произойти военное столкновение между Россией и войсками НАТО. И вполне возможно, что нашим войскам придется воевать в Литве. В следующем году, через год, через три года — кто знает? Но опасность существует», — отметил эксперт.

Найтцель отметил, что для Германии закончилось мирное время, но страна также не находится в состоянии войны. По его мнению, сложилась ситуация, при которой Берлин находится «где-то посередине».

В связи с этим историк призвал руководство страны вложить больше средств в системы защиты от беспилотников.

Ранее в финском городе Миккели у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО (MCLCC). В мирное время численность личного состава будет составлять 50 человек. В него будут входить военнослужащие из стран альянса и Вооруженных сил Финляндии.