В Германии предсказали военное столкновение России и НАТО

В ближайшем будущем может произойти военное столкновение между Россией и войсками НАТО.
Такое предсказание сделал немецкий историк, специалист по истории Второй мировой войны Зенке Найтцель, его слова приводит издание Bild.
Найтцель отметил, что для Германии закончилось мирное время, но страна также не находится в состоянии войны. По его мнению, сложилась ситуация, при которой Берлин находится «где-то посередине».
В связи с этим историк призвал руководство страны вложить больше средств в системы защиты от беспилотников.
Ранее в финском городе Миккели у границы с Россией открылся штаб сухопутных войск НАТО (MCLCC). В мирное время численность личного состава будет составлять 50 человек. В него будут входить военнослужащие из стран альянса и Вооруженных сил Финляндии.