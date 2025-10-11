Силы ПВО отразили массированную атаку ВСУ в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении силами ПВО массированной атаки ВСУ на регион.

По его словам, БПЛА были уничтожены и перехвачены в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее в одном из городов Воронежской области силы ПВО также уничтожили несколько украинских беспилотников.

Также сообщалось, что в результате массированной атаки БПЛА в Волгограде получил ранения мужчина пенсионного возраста.