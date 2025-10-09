Еще 500 тел мирных жителей могут находиться в массовом захоронении в Северодонецке. Об этом в четверг, 9 октября, сообщил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Даниил Стяжкин.

По его словам, военные хоронили людей оперативно — причиной стали активные боевые действия, из-за которых повышались риски. Поэтому тела укладывали в несколько слоев друг на друга.

— Мы с вами наблюдаем очень широкую и достаточно глубокую траншею, которая создавалась с применением техники — трактором, она готовилась для того, чтобы тела в нее опускались и были захоронены в несколько этажей, — цитирует Стяжкина РИА Новости.

Ранее на юго-западе Германии неподалеку от Штутгарта обнаружили могилу наемника, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины. Немца Димитриоса Феррару похоронили в ноябре прошлого года.

Украинский лидер Владимир Зеленский тем временем открыл под Киевом военное кладбище на 120 тысяч мест. Пока завершен только первый этап строительства, рассчитанный на 6000 мест.