Эффективность украинской ракеты «Фламинго» поставили под сомнение

Немецкая газета Die Welt рассказала, что военные эксперты сомневаются в эффективности украинской ракеты «Фламинго», разрекламированной Киевом. По их мнению, оружию могли потребоваться доработки.

© Соцсети

Около двух месяцев назад Украина представила свое новейшее дальнобойное оружие - крылатую ракету «Фламинго». По словам Владимира Зеленского, она должна стать «самой успешной ракетой» ВСУ благодаря дальности полета до трех тысяч километров и боеголовке весом более тонны.

В Киеве заявили, что ни одно западное оружие, ранее поставленное на Украину, не способно нести столько взрывчатки. Но вокруг потенциально столь мощного оружия царит удивительная тишина, подчеркивает немецкое издание. Имеются отдельные сообщения о применении ракеты, в том числе во время попыток атаковать Крым. Как отмечает газета, отчеты аналитиков показали проблемы с точностью ракеты.

«Так где же «Фламинго»? Украинская армия, возможно, усомнилась в боеспособности своего нового оружия и заказала его усовершенствование», - подчеркивается в статье.

По версии автора, производственные мощности ракеты могли быть повреждены в результате ударов. Информация о задержках производства пока не публиковалась, но такую возможность исключать нельзя.

СМИ писали, что «Фламинго» похожа на ракету FP-5 компании, которая работает в Британии и ОАЭ. Компания-производитель FP-5 с 2021 года поставляет свою продукцию на Украину. Отмечалось, что «Фламинго» может быть аналогом или даже полной копией FP-5.