Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 2,5 тысячи человек в боях за Купянск, российские штурмовики на данный момент продвинулись вглубь города на два километра.

Об этом сообщает сообщает Life со ссылкой на канал SHOT со ссылкой на источники.

«Как нам сообщили с места, резервные подразделения ВСУ для создания блокады стянули множество бронетехники, предположительно, готовящиеся к контрудару с целью отрезать наступающие российские войска от основных сил», — говорится в публикации.

SHOT пишет, что в городе ожесточенные бои из-за артиллерийских дуэлей, наблюдаются перебои с водой, электричеством и продовольствием в центральных районах города. По данным источников, российские военнослужащие эвакуировали мирных жителей из эпицентра сражений, те, в свою очередь, передали ценные сведения о местоположении бойцов ВСУ. Официального комментария от Министерства обороны России на момент публикации материала не было.

Недавно портал Der Tagesspiegel подтверждал, что жители подконтрольных Вооруженным силам Украины территорий начали чаще помогать российским военнослужащим, выдавая данные о позициях украинских формирований. Украинский командир рассказал изданию о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме. По мнению авторов статьи, это внезапно стало угрозой с нового направления.

Военный корреспондент из Канады Нил Хауэр в беседе с изданием тоже рассказал, что пророссийски настроенные граждане представляют серьезную проблему для ВСУ.