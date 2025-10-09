В США высказались об Украине из-за ситуации зоне СВО

Российская Федерация извлекла уроки из украинского конфликта и усовершенствовала свои Вооруженные силы, пишет Foreign Affairs (FA).

Россия незаметно для западных элит создала сложную экосистему обучения, охватывающую оборонную производственную базу, университеты и солдат на всех уровнях командования, благодаря чему появилась новая тактика на фронте, закрепленная в учебных программах и боевых руководствах, а также более совершенное оружие, в частности беспилотные летательные аппараты, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, российская армия трансформировалась в Вооруженные силы, способные как эволюционировать во время этого конфликта, так и готовиться к будущим высокотехнологичным боевым действиям.

Каллас сделала неожиданное признание о России

На этом фоне Киев может столкнуться с еще большими потерями и трудностями, говорится в материале.

Из-за этих изменений Украину, по всей вероятности, ждут новые поражения в ближайшие месяцы, ей придется бороться с более быстрыми и многочисленными атаками российских БПЛА, резюмировал колумнист.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженные силы Украины не способны вести наступление и сконцентрированы на удержании позиций, перебрасывая наиболее боеспособных военнослужащих.