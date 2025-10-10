Назван тип нового оружия, которое анонсировал Путин

Россия в ближайшее время сможет сообщить о новом оружии, которое она когда-то анонсировала. Об этом, в пятницу. 10 октября, заявил Владимир Путин в Душанбе. По словам президента России, это вооружение сейчас успешно проходит испытания. Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» рассказал, какой тип оружия в ближайшее время испытает на себе противник. По его словам, презентация окажется для всего западного мира «большим сюрпризом».

- Мне кажется, что это должно быть оружие, которое будет подавлять вражеские беспилотники. Самое главное сейчас, это освободить небо от беспилотников, которые мешают продвигаться вперед. И на мой взгляд, задача практически решена. Мы когда-то говорили о «Пересвете», но потом о нем забыли..., - сказал эксперт, добавив, что оружие, которое Россия вскоре представит, будет широко применяться в зоне боевых действий.

Эксперт напомнил, что средства радиоэлектронной борьбы сейчас наиболее актуальны и активно развиваются не только в России, но и на Западе.

- Запад активно изучает наше оружие. Обломки беспилотников, которые падают на Украине, собираются для изучения не только Зеленским, но и его западными кураторами. Чего скрывать и мы тоже самое делаем, - сказал Дандыкин.

При этом, по его словам, презентация нового оружия станет большой неожиданностью для противника: