Назван тип нового оружия, которое анонсировал Путин

«Будет сюрприз для супостата»: назван тип нового оружия, о котором рассказал Путин
Россия в ближайшее время сможет сообщить о новом оружии, которое она когда-то анонсировала. Об этом, в пятницу. 10 октября, заявил Владимир Путин в Душанбе. По словам президента России, это вооружение сейчас успешно проходит испытания. Военный эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК» рассказал, какой тип оружия в ближайшее время испытает на себе противник. По его словам, презентация окажется для всего западного мира «большим сюрпризом».
- Мне кажется, что это должно быть оружие, которое будет подавлять вражеские беспилотники. Самое главное сейчас, это освободить небо от беспилотников, которые мешают продвигаться вперед. И на мой взгляд, задача практически решена. Мы когда-то говорили о «Пересвете», но потом о нем забыли..., - сказал эксперт, добавив, что оружие, которое Россия вскоре представит, будет широко применяться в зоне боевых действий.
Эксперт напомнил, что средства радиоэлектронной борьбы сейчас наиболее актуальны и активно развиваются не только в России, но и на Западе.
При этом, по его словам, презентация нового оружия станет большой неожиданностью для противника:
- Думаю, будет сюрприз для супостата. Напомним, что «Пересвет» — российский боевой лазерный комплекс, изначально предназначенный для прикрытия стратегически важных объектов и районов, мест сосредоточения техники и маршрутов её движения от спутников оптической разведки противника. Комплекс в автоматическом режиме подавляет космические аппараты путём воздействия на них мощным лазерным излучением. Он способен поражать космические объекты на высотах 200–1100 километров. Один комплекс может прикрыть от внимания с орбиты территорию диаметром 180 километров.