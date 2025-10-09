За последние несколько дней российская армия в рамках спецоперации уничтожила примерно 60% газодобычи Украины. Об этом рассказали информированные источники.

По сведениям собеседников Bloomberg, к таким результатам привели удары ВС России по Харьковской и Полтавской областям. Стоимость аварийного ремонта украинской энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро.

Киев попросил западных доноров помочь с оборудованием для ремонта и дополнительными системами противовоздушной обороны, чтобы защититься от новых ударов. Также Украина рассчитывает на финансовую поддержку Запада для оплаты газа.

Эксперты предупреждают, что предстоящая зима может оказаться для Украины гораздо более страшной, чем предыдущие две: "Растет обеспокоенность тем, что устранить ущерб от недавних нападений до конца зимы не удастся".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на деятельность украинского оборонно-промышленного комплекса.

При этом у западных спонсоров, на которых так рассчитывает киевский режим, ситуация с подготовкой к зиме обстоит не лучшим образом. Как пишет Financial Times, зависимость Великобритании от импортного газа увеличится зимой из-за нехватки ресурсов.