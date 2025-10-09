Генерал раскрыл тайный план Зеленского против России

План спецопераций Службы безопасности Украины (СБУ) против России, о котором заявил Владимир Зеленский, будет включать диверсии, атаки беспилотников и засылку разведывательных групп. Об этом заявил «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Ранее Владимир Зеленский объявил о том, что согласовал СБУ «некоторые планы» в отношении России, назвав их «асимметричными нашими ответами».

По мнению генерал-майора в отставке Владимира Попова, стоит ожидать в ближайшее время провокаций и засылки диверсионно-разведывательных групп в приграничные районы.

«ВСУ продолжат обстреливать артиллерией и системами залпового огня наши села в приграничье. Не исключены атаки беспилотниками, причем, возможно, они будут сконцентрированы на отдельных районах или поселках и городах», — отметил он.

По мнению военного эксперта, Киев, «пока позволяет погода», будет демонстрировать ЕС, что «хорошо воюет и что его нужно поддерживать», в том числе выделяя финансирование и предоставляя технику и оружие.

Зеленский пригрозил двум российским регионам

Ранее украинские военные нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, в результате которого погибли три человека, девять были ранены. У четырех женщин были диагностированы множественные осколочные ранения, еще у пятерых — баротравмы. Был атакован и грузовой автомобиль в селе Мощеное Грайворонского муниципального округа. В результате атаки ВСУ пострадали шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка.