Рада одобрила отправку моряков на украинские корабли в портах НАТО

Верховная рада поддержала законопроект "Об одобрении указа "О направлении подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства", внесенный в парламент Владимиром Зеленским 22 сентября.

Документом, текст которого опубликован на сайте Рады, предусматривается возможность направить подразделения ВСУ в Турцию и Великобританию. Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщал, что этот закон необходим, чтобы украинские подразделения получили сложную военную технику и ее осваивали.

"Предлагается отправить в Турцию на корвет ВМС "Гетман Иван Мазепа" 106 военнослужащих, в Великобританию на противоминный корабль "Черкассы" - 39 военнослужащих, на противоминный корабль "Чернигов" - 39 военнослужащих, на противоминный корабль "Мариуполь" - 39 военнослужащих, на противоминный корабль "Мелитополь" - 39 военнослужащих, на противоминный корабль "Геническ" - 39 военнослужащих и для управления дивизиона противоминных кораблей флотилии - 20 военнослужащих", - говорится в тексте документа.

Рада приняла закон о возможности отправки контингента ВСУ на территорию других государств в феврале 2025 года, в марте документ подписал Зеленский. В период действия военного положения подразделения ВСУ могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств "с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности".