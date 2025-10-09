Удар по порту Одессы сорвал поставку вооружений от НАТО

Сегодня ночью российские войска осуществили серию интенсивных атак с применением дронов типа "Герань" по портовой инфраструктуре в районе Одессы, а именно в порту Черноморск. Предположительно, целью удара был срыв поставок военной помощи от стран НАТО, так как этот порт активно использовался украинской стороной для приема иностранного вооружения и запуска морских беспилотников. Как сообщает SHOT, в течение короткого времени, приблизительно семи минут, по порту было нанесено не менее 14 ударов российскими беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, под удар попала энергетическая инфраструктура, что привело к локальным проблемам с электроснабжением. Модернизированная версия "Герани-2", оснащенная 40-килограммовой фугасно-осколочной боевой частью, предназначена для выведения из строя ключевых стратегических объектов на территории Украины. По оценкам экспертов, эффективность применения дронов "Герань" в текущих операциях выросла, как минимум, на треть.