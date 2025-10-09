Российский военачальник рассказал о танковых дуэлях на СВО

Вооруженным силам России (ВС РФ) неоднократно приходилось участвовать в танковых дуэлях. Об этом рассказал Герой России майор Андрей Митяшин в беседе с «Красной звездой».

По словам военачальника, его экипаж не раз бился с боевыми машинами Вооруженных сил Украины (ВСУ) один на один. В частности, такой случай произошел во время наступления российских войск на позиции противника на донецком направлении. Митяшин рассказал, что российским военным удавалось продвигаться к позиции, маневрируя через противотанковые заграждения и минные поля.

«Шли по высокой траве. Под ней ничего видно не было. Потом оказалось, что это было сплошное минное поле. В 100 метрах показался окоп ВСУ, и — бах! Сработала мина прямо под пузом командирского танка. Сдают назад — сработала вторая мина. Танк застыл, "разутый", недвижим. Позади застыла наша техника, впереди — противник», — вспомнил военачальник.

ВСУ начали вести обстрел по российскому танку из всего, что было в этих окопах, заявил Митяшин. По его словам, техника была единственной целью, поскольку стояла на холме.

«И бронетранспортеры, и гранатометы, и противотанковые ракеты — все нацелилось на нас. Ну и мы в свою очередь тоже не молчали. Отстреляли тогда весь боекомплект — деваться некуда», — добавил он.

Тогда на помощь российским бойцам пришел другой экипаж. Этот танк фактически прикрыл собой танк Митяшина, дав возможность отступить. Второй экипаж также прикрывал своим корпусом машину эвакуации.

«В тот раз все обошлось для всех благополучно, но урок был усвоен. Особенно жалко было боевую машину, танк был абсолютно новым. Я на нем проездил всего четыре дня», — заключил командир.

Ранее замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко группировки войск «Центр» с позывным Узник рассказал о танковой дуэли в боях за Елизаровку. По его словам, расстояния между боевыми машинами было меньше 50 метров.