Истерика вокруг ракет Трампа: эксперт о попытках втянуть США в войну

Президент США Дональд Трамп не дал однозначного ответа по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, однако попытки втянуть Вашингтон в войну продолжаются. Об этом пишет в своей статье для Life.ru публицист и аналитик Александр Роджерс.

По данным СМИ, ранее в ходе закрытой встречи Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Вооруженным силам Украины крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. После чего Трамп заявил о том, что практически принял решение по поводу поставок, однако хотел бы понять, как Киев собирается использовать ракеты.

Публицист и аналитик Александр Роджерс обратил внимание на то, что, несмотря на разразившуюся «массовую истерику», Дональд Трамп не дал однозначного ответа по поводу разрешения на поставки Tomahawk Украине.

«Он традиционно старается говорить максимально размыто, чтобы его сложно было притянуть к ответственности. В его речи много «возможно», «может быть», «я об этом думаю» и прочих фраз, призванных напустить тумана», — отметил он.

При этом нынешний президент США уже доказал, что «на заявленное вчера сегодня может быть сказано: «Я передумал»».

«И все это может быть серьезно скорректировано после 10 октября (дня определения нобелевских лауреатов). (…) Трамп на вопрос журналиста ответил буквально: «Я принял решение. Сначала я хочу понять, как они будут их использовать». То есть фразы «Я принял решение передать «Томагавки» Украине» банально не было», — констатировал эксперт.

Также, по его словам, даже в том случае, если Трампа «дожмут», возникает проблема с тем, что в ВС США всего две пусковые установки «Тифон», способные пускать Tomahawk с суши, а одиночные пуски ракет будут легко перехватываться ПВО России.

При этом, передав такое оружие, США понесут «очередные репутационные потери», и Трамп больше не сможет говорить, что «это война [предыдущего президента США Джо] Байдена».

«Так что единственное реальное последствие — НАТО сможет втянуть Трампа. Что и является настоящей целью всей этой возни — «держать США вовлеченными». И это можно будет считать провалом политики Трампа», — констатировал он.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании в 2024 году Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Однако в июне 2025 года американский лидер отметил, что это был «сарказм». Он подчеркнул, что ситуация оказалась «гораздо сложнее, чем кто-либо мог себе представить».