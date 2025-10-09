Освобождавшего Курскую область солдата оставили без гражданства России

Военнослужащего спецоперации из Латвии Нормундса Потаповса, участвовавшего в освобождении Курской области, оставили без гражданства России. Об этом сообщает Ura.ru.

© Газета.Ru

По данным издания, мужчина покинул Латвию в 2010 году из-за несогласия с антироссийской политикой местной власти. Некоторое время мужчина жил в европейских странах и приехал в Россию в 2022 году. Через несколько месяцев он решил добровольно пойти на фронт.

Служить Потаповс начал в минометной батарее. После этого он освоил специальность оператора беспилотников и получил звание командира роты огневого поражения. Военнослужащий участвовал в боях на различных участках фронта, включая Авдеевку, Бахмут, Часов Яр, а также был задействован в освобождении Курской области. Во время службы Потаповс получил ранение и контузию.

Власти Курской области ввели новый сигнал тревоги

На данный момент иностранному бойцу не дали российское гражданство, несмотря на его военный опыт. Потаповс объяснил, что сначала ему необходимо получить вид на жительство и разрешение на временное проживание, после этого он сможет претендовать на гражданство.

«Я считаю данную процедуру получения гражданства несправедливой применительно к моей ситуации», — заявил он.

Сейчас Потаповс проходит лечение в госпитале в Екатеринбурге.