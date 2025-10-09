В Североатлантическом альянсе рассматривают возможность проведения военных учений на границе с Российской Федерацией, в особенности в "более отдаленных и незащищенных районах", в рамках мер по противодействию якобы нарушению воздушного пространства НАТО российскими БПЛА и самолетами, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленных чиновников западного военно-политического блока.

В России неоднократно отвергали соответствующие обвинения и называли их бездоказательными, добавляя, что истерика вокруг неких беспилотных летательных аппаратов на территории Европейского союза раздувается для оправдания трат на милитаризацию.

По информации издания, союзники по Североатлантическому альянсу обсуждают более "решительные ответные меры", включая размещение боевых БПЛА вдоль границы с Российской Федерацией и ослабление ограничений для пилотов, патрулирующих восточные границы, чтобы те получили возможность открывать огонь по российским воздушным судам.

НАТО хочет разрешить своим пилотам стрелять по воздушным целям из России

Другой вариант - проведение военных учений западного военно-политического блока на границе с РФ, особенно на более отдаленных и неохраняемых участках границы, поделились подробностями авторы публикации. Вместе с тем о каких конкретно участках границы идет речь, информации нет.