НАТО хочет разрешить своим пилотам стрелять по воздушным целям из России

FT: НАТО рассматривает снятие ограничений на открытие огня по истребителям РФ
Североатлантический альянс обсуждает возможность «смягчить ограничения» для пилотов истребителей, чтобы они могли открывать огонь по «воздушным целям» из России, залетевшим в воздушное пространство НАТО. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников военного блока.
В НАТО также изучают возможность размещать боевые беспилотники вдоль границы с Россией, говорится в тексте.
10 сентября Европейская комиссия сообщила о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы ЕС после предполагаемого нарушения воздушного пространства Польши, произошедшего в ночь на 10 сентября. 2 октября премьер-министр Латвии Эвика Силиня рассказала, что проект может быть реализован за 1–1,5 года.