В рамках осенней кампании российские военные продвигаются на ряде направлений в зоне спецоперации, старается закрепить успех, достигнутый летом. Как развиваются события, и что именно планирует сделать командование ВС России, разбирался военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Ставка на изоляцию: раскрыты планы российской армии в зоне СВО
Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины вскоре могут потерять контроль над Красноармейском (Покровском), так как российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников. Взятие Красноармейска поставит под угрозу позиции ВСУ в таких важных городах, как Краматорск и Славянск, подчеркнул телеканал.

Красноармейск и Константиновка

Между оборонительными линиями ВСУ под Красноармейском и Константиновкой уже «вбит клин». При этом российские подразделения уже ликвидировали котел южнее Клебан-Быкского водохранилища, где в окружение попали два мотопехотных батальона ВСУ, и получили возможность сосредоточиться на Константиновке.

«Город уже простреливается насквозь из села Клебан-Бык, находящегося на возвышенности. Под прикрытием артиллерии и дронов штурмовым подразделениям предстоит обойти водохранилище и приблизиться к Константиновке с юга. Одновременно на город давят с запада — со стороны Степановки, а также с востока — от Часова Яра», — пояснил военкор.

Он отметил, что вскоре в этом районе может образоваться новый котел. Также практически в окружении находится Красноармейск и соседний Мирноград.

Красный Лиман

После того, как в конце сентября российские войска заняли Кировск, до Красного Лимана осталось «всего восемь километров по прямой». К городу, освобождение которого необходимо для наступления на Славянск, пробиваются также и с севера — от Дерилово и Шандриголово, пишет военкор.

Также Минобороны отчиталось о полной зачистке Серебрянского лесничества и Кузьминовки на трассе Т-0513 в шести километрах от города. А на западе ДНР продолжается расширение плацдарма в Днепропетровской области, где под российским контролем находятся уже 16 населенных пунктов.

Буферная зона

Интенсивность боев в Сумской области «несколько снизилась», однако у Вооруженных сил Украины не получилось отбить Кондратовку и Андреевку, отмечается в статье.

При этом российские военные освободили Юнаковку, которая находится в 20 километрах от Сум. Это село было главным перевалочным пунктом для подразделений Вооруженных сил Украины, атаковавших Курскую область, и находится на господствующей высоте.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.

Купянск

Главной горячей точкой в Харьковской области сейчас является Купянск. Российские военные блокируют здесь крупную группировку противника, у которой остались только две дороги в тыл: юго-западная Р-07 на Харьков и южная Р-79 — на Осиновку и Пристен, пояснил военкор.

При этом, по его данным, в Купянске воюют «опытные и идеологически мотивированные» националисты из отряда «Фрайкор», так называемого Русского добровольческого корпуса и спецназ ГУР, но «из семи сотен около половины уже уничтожены».

«Добиться успеха подразделениям «Запада» помогла смелая тактика. Штурмовики проникли в город по трубе магистрального газопровода. По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну», — констатировал Андрей Коц.

Напомним, что российские военные ранее прошли 15 км по бездействующему газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа. В операции принимали участие несколько подразделений, всего около 800 человек.