В рамках осенней кампании российские военные продвигаются на ряде направлений в зоне спецоперации, старается закрепить успех, достигнутый летом. Как развиваются события, и что именно планирует сделать командование ВС России, разбирался военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины вскоре могут потерять контроль над Красноармейском (Покровском), так как российские войска контролируют все пути снабжения в этом районе и создали «зону поражения» с помощью беспилотников. Взятие Красноармейска поставит под угрозу позиции ВСУ в таких важных городах, как Краматорск и Славянск, подчеркнул телеканал.

Красноармейск и Константиновка

Между оборонительными линиями ВСУ под Красноармейском и Константиновкой уже «вбит клин». При этом российские подразделения уже ликвидировали котел южнее Клебан-Быкского водохранилища, где в окружение попали два мотопехотных батальона ВСУ, и получили возможность сосредоточиться на Константиновке.

«Город уже простреливается насквозь из села Клебан-Бык, находящегося на возвышенности. Под прикрытием артиллерии и дронов штурмовым подразделениям предстоит обойти водохранилище и приблизиться к Константиновке с юга. Одновременно на город давят с запада — со стороны Степановки, а также с востока — от Часова Яра», — пояснил военкор.

Он отметил, что вскоре в этом районе может образоваться новый котел. Также практически в окружении находится Красноармейск и соседний Мирноград.

Красный Лиман

После того, как в конце сентября российские войска заняли Кировск, до Красного Лимана осталось «всего восемь километров по прямой». К городу, освобождение которого необходимо для наступления на Славянск, пробиваются также и с севера — от Дерилово и Шандриголово, пишет военкор.

Также Минобороны отчиталось о полной зачистке Серебрянского лесничества и Кузьминовки на трассе Т-0513 в шести километрах от города. А на западе ДНР продолжается расширение плацдарма в Днепропетровской области, где под российским контролем находятся уже 16 населенных пунктов.

Буферная зона

Интенсивность боев в Сумской области «несколько снизилась», однако у Вооруженных сил Украины не получилось отбить Кондратовку и Андреевку, отмечается в статье.

При этом российские военные освободили Юнаковку, которая находится в 20 километрах от Сум. Это село было главным перевалочным пунктом для подразделений Вооруженных сил Украины, атаковавших Курскую область, и находится на господствующей высоте.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Во время Петербургского международного экономического форума российский лидер подчеркнул, что у армии нет задачи взять город Сумы, однако он этого не исключает.

Главной горячей точкой в Харьковской области сейчас является Купянск. Российские военные блокируют здесь крупную группировку противника, у которой остались только две дороги в тыл: юго-западная Р-07 на Харьков и южная Р-79 — на Осиновку и Пристен, пояснил военкор.

При этом, по его данным, в Купянске воюют «опытные и идеологически мотивированные» националисты из отряда «Фрайкор», так называемого Русского добровольческого корпуса и спецназ ГУР, но «из семи сотен около половины уже уничтожены».

«Добиться успеха подразделениям «Запада» помогла смелая тактика. Штурмовики проникли в город по трубе магистрального газопровода. По сути, российская армия изобрела новый вид боевых действий — трубопроводную войну», — констатировал Андрей Коц.

Напомним, что российские военные ранее прошли 15 км по бездействующему газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, пробравшись в тыл подразделений Вооруженных сил Украины. После чего была освобождена Суджа. В операции принимали участие несколько подразделений, всего около 800 человек.