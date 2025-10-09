Новости СВО сегодня: удар «Тора» и ВСУ в окружении

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Сумской и Харьковской областях, а также под Красноармейском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 9 октября.

Удар «Тора»

Российская зенитная ракетная система «Тор-М2» сбила американский барражирующий боеприпас Switchblade 600, защищая позиций войск, сообщили в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что на красноармейском направлении «Тор-М2» сбил множество беспилотников ВСУ, включая Switchblade.

По данным Минобороны, барражирующий боеприпас подлетал к позициям российских подразделений. Когда Switchblade был обнаружен, российские военные захватили его с помощью аппаратуры комплекса и выполнили пуск ракеты. Она успешно поразила цель на высоте более 200 метров.

Удар «Мсты»

Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию украинских подразделений на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. Военные заявили, что во время создания полосы безопасности в Харьковской области расчет самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил живую силу ВСУ.

Координаты цели были получены от операторов дронов-разведчиков. После этого артиллеристы навели «Мсту-С» на цель и выполнили серию залпов на дистанцию около 20 километров. Цель была поражена несколькими выстрелами.

Операция в Сумской области

Российские ударные FPV-дроны нанесли удары по боевой технике ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. В результате были уничтожены танк, пикап, склад боеприпасов и укрытие с живой силой ВСУ.

Удар Т-80

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны. Военные рассказали, что танк выдвинулся на закрытую огневую позицию и по заданным координатам уничтожил замаскированный опорный пункт. Экипаж Т-80БВМ обеспечил продвижение российских штурмовиков на красноармейском направлении, подчеркнули в Минобороны.

Обстановка в Купянске

Российские войска взяли под контроль территорию автовокзала в Купянске Харьковской области. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров. Вокзал расположен в центре города.

ВСУ в окружении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил РИА Новости, что батальонно-тактическая группа ВСУ оказалась в оперативном окружении под Северском - в районе Кузьминовки в ДНР. По его словам, хотя «горловина котла» составляет около трех километров, украинские силы практически лишены возможности организованно выйти оттуда из-за «плотного огневого воздействия» ВС РФ.