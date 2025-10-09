На Украине несколько населенных пунктов остались без медпомощи из-за мобилизации врача

В Одесской области села Сафьян, Комышовка и Мураловка остались без высококвалифицированной медицинской помощи. Всему виной стала мобилизация семейного врача, сообщил сотрудник Центральной районной больницы в Сафьяне Олег Садковский.

Он пояснил, что мобилизованный семейный врач обслуживал более 6,5 тыс. пациентов в трех селах. Причем доктор оказывал медпомощь как взрослому населению, так и детям.

После мобилизации врача в больнице попытались заверить, что делают все возможно для восстановления стабильного обслуживания общины. Однако местное население при необходимости призвали обращаться в другие медицинские учреждения.

Сами местные жители серьезно обеспокоены тем, что их села остались без семейного врача. Больше всех от этого пострадали пожилые люди, которым тяжело ездить в другие медицинские учреждения, пишет “Блокнот. Одесса”.

Ранее стало известно, что Украину готовят к новой волне всеобщей мобилизации.