Пожары начались в российском регионе после удара ВСУ

В Ростовской области из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) начались пожары. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Родионово-Несветайском районе. Из-за падения БПЛА во двор частного дома повреждены его фасад, остекление и входная дверь», — сообщил губернатор.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По его словам, возгорание оперативно потушили. Еще в одном жилом доме оказались повреждены стекла в окнах. Кроме того, огонь распространился за населенным пунктом в поле — там загорелась сухая трава. Никто, предварительно, не пострадал.

Из-за атаки ВСУ в ночь на четверг, 9 октября, на объектах топливно-энергетического комплекса начались возгорания. Кроме того, в Котовском районе в результате падения обломков беспилотников было повреждено здание котельной.