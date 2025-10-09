Зеленский заявил, что утвердил план новых спецопераций СБУ против РФ
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что согласовал со Службой безопасности Украины (СБУ) "некоторые планы" по ответным спецоперациям против России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Зеленский: СБУ готовила атаку на аэродромы под боком у ФСБ России
Ранее Южный окружной военный суд приговорил 51-летнего жителя Севастополя к 15 годам колонии строгого режима за подготовку подрыва железнодорожного моста. По данным ФСБ, мужчина с помощью мессенджера был завербован сотрудником СБУ.
Кроме того, уголовное дело о теракте возбуждено по факту украинской атаки на поселок Маслова Пристань в Белгородской области. Следователи и криминалисты СК России на месте фиксируют обстоятельства преступления и допрашивают очевидцев.