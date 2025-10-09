Танки НАТО Abrams, Leopard и Challenger показали уязвимость на Украине перед современными российскими средствами поражения. Об этом заявили эксперты Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) в журнале «Национальная оборона».

© Лента.ру

Специалисты указали, что Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) 31 танк Abrams, большинство из них потеряно. Кроме того, по меньшей мере пять боевых машин достались российским войскам в качестве трофеев.

Ранее издание National Security Journal (NSJ) сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ с высокой эффективностью и скоростью уничтожают танки, поставленные странами НАТО Украине. По данным издания, российская армия смогла эффективно и легко уничтожить украинскую бронетехнику благодаря использованию FPV-дронов, барражирующих боеприпасов Lancet и противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет».