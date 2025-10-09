В России подвели итоги двухнедельной волны ударов по Украине

Удары Вооруженных сил (ВС) России по украинской энергетике, оборонно-промышленному комплексу, логистике больно отозвались на противнике. Об этом в разговоре с «МК» заявил военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов, подводя итоги двухнедельной волны ударов по тылам Украины.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский «в паническом состоянии заговорил о воздушном перемирии», чего он не делал еще две недели назад.

«Это говорит о том, что те высокоточные удары, которые нами наносятся, дают результаты. Если Зеленский заговорил о воздушном перемирии, значит, цели достигаются нами вполне успешно», — пояснил Кнутов.

Военный эксперт рассказал и о серьезной работе, проделанной над беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Теперь, указал Кнутов, FPV-дроны способны залетать на дальность до 50 километров.

«Мы нашли техническое решение, какое — не раскрывается, которое позволяет нам успешно поражать противника в ближнем тылу. За счет этого мы смогли изолировать район боевых действий в районе Покровско-Мирноградской агломерации и перерезать пути снабжения и подвоза войск», — сообщил он, добавив, что в случае развития наступления у российских войск появится возможность заходить в Славянско-Краматорскую агломерацию.

По словам Кнутова, самые тяжелые бои сейчас ведутся в районе выступа Доброполье. Причина в том, что добропольский выступ позволяет окружить не конкретно Краматорск и Славянск, а весь район.

«Напомню, с севера мы идем со стороны Харьковской области, а с юга — как раз со стороны добропольского выступа. На Украине прекрасно понимают опасность ситуации, поэтому сюда стягиваются все войска, включая стратегические резервы», — добавил он.

Кроме того, тяжелые бои продолжаются и в Сумской области после освобождения Юнаковки. Купянск, допускает эксперт, освобожден уже как минимум на 75 процентов. Утрата Купянска — большой удар по Киеву, поскольку через него осуществлялись поставки оружия для группировок в данном районе. Кроме того, освобождение города позволит продвигаться в сторону Славянска, а это, в свою очередь, «серьезный задел для будущего наступления».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали дронами «Герань» энергообъекты в Нежине Черниговской области. После удара более 4,5 тысячи абонентов остались без света. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в Нежин прекратилось.