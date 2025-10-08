Украинский спецназ из элитных подразделений превращается в «пушечное мясо»: командование ВСУ бросает бойцов сил специальных операций в штурмы, затыкая ими дыры в обороне.

Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Украинский спецназ постепенно превращается из элитных войск в пожарные команды, закрывающие собой дыры в обороне», — сказал собеседник агентства.

В подтверждение своих слов источник привел данные о ликвидации за последние две недели как минимум пятерых украинских спецназовцев: капитана Леонида Семенюка, лейтенантов Виталия Бежука и Андрея Шавловича, сержанта Вячеслава Желяскова и солдата Владимира Махмета. Собеседник агентства подчеркнул, что это лишь те, чьи личности удалось идентифицировать.

По его словам, в ВСУ действует строгий запрет на распространение информации о гибели бойцов ССО, чтобы скрыть реальные потери элиты.

«Некрологи ограничиваются упоминаниями только позывных, в редких случаях фамилией и именем», — добавил представитель силовых структур.

По его мнению, такая практика будет продолжаться до тех пор, пока военкоматы (ТЦК) не отловят достаточное количество мобилизованных и не отправят их на фронт после ускоренной подготовки.